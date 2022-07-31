إيران تقول إنها ردت على اقتراح أوروبي يستهدف إنقاذ الاتفاق النووي

قال علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية على تويتر الأحد إن إيران ردت على اقتراح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران عام 2015 مع الدول الكبرى وتسعى إلى اختتام سريع للمفاوضات.

وأضاف "تبادلنا الأفكار التي اقترحناها سواء من حيث الجوهر أو الشكل لتمهيد الطريق للتوصل لنهاية سريعة لمفاوضات فيينا. ومضى يقول "نحن كإيران على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير إذا كان الجانب الآخر مستعدا لفعل نفس الشيء".

وقال بوريل يوم الثلاثاء إنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. ثم انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران مما دفعها إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

وكان الاتفاق، المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، يهدف إلى جعل الحصول على المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة نووية أمرا صعبا بالنسبة لإيران التي طالما نفت هذا الطموح قائلة إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تراجع مقترح بوريل وسترد على الاتحاد الأوروبي.