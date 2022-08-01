عبد المجيد تبون يقول إن الجزائر مهتمة بالانضمام إلى مجموعة بريكس

أثار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد إمكان انضمام الجزائر إلى دول مجموعة بريكس التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقال تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية إن مجموعة بريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها "قوة اقتصادية وسياسية"، معتبراً أن الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر عن "تجاذب القطبين".

وشدد على ضرورة عدم "استباق الأحداث" في هذا الإطار، مضيفا "لكن إن شاء تكون هنالك أخبار سارة".

وأكد تبون أن "الجزائر تتوفر بنسبة كبيرة على الشروط التي تمكنها من الالتحاق بمجموعة بريكس".

وسبق أن شارك تبون في قمة بريكس عبر الفيديو نهاية حزيران/يونيو.

وتحدث تبون وقتذاك عن "مقاربة الجزائر حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وتحدثت تقارير سابقة عن احتمال انضمام دول جديدة وهي مصر والسعودية وتركيا إلى المنظمة التي يبلغ عدد سكان دولها نحو 3.21 مليار شخص (أكثر من 41 بالمئة من سكان العالم).

وفي العام 2018 بلغ الناتج الإجمالي للدول الخمس في المنظمة نحو 23.2 بالمئة من الناتج العالمي الإجمالي.