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أستراليا

ألفا دولار غرامة لمسافر إلى أستراليا خبأ وجبة ماكدونالدز في حقيبته

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الشطيرتان اللتان عثر عليهما حرس الحدود الأستراليون من مسافر قادم من إندونيسيا، 1 أغسطس 2022
الشطيرتان اللتان عثر عليهما حرس الحدود الأستراليون من مسافر قادم من إندونيسيا، 1 أغسطس 2022   -   حقوق النشر  AFP

فُرضت غرامة بقيمة نحو ألفي دولار أميركي على مسافر وصل إلى أستراليا من إندونيسيا بعدما عثر حرس الحدود على سندويشتي "ماكمافن" وشطيرة أخرى مخبّأة في حقيبة الظهر التي يحملها.

وقد اشتمّ كلب التفتيش الأمني الحيوي، المأكولات في الحقيبة في مطار داروين، متسببا بفرض غرامة مالية على صاحبها، وفق ما كشف مسؤولون الإثنين.

وتعليقاً على هذه الحادثة، صرّح وزير الزراعة الأسترالي موراي وات "ستكون هذه أغلى وجبة ماكدونالدز اشتراها هذا المسافر". وتطبّق أستراليا سياسة صارمة في مجال الأمن الحيوي في مسعى إلى حماية قطاعها الزراعي الكبير من الآفات والأمراض.

ورفعت السلطات مستوى الإنذار بعد تفشّي الحمى القلاعية في إندونيسيا، فارضة فحصا دقيقا على كلّ اللحوم المستوردة من هذا البلد. ولا تشكّل هذه الحمى خطرا على الإنسان، لكنها من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب المواشي.

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وتضاهي هذه الغرامة بقيمتها البالغة 2664 دولاراً أستراليا ثمن 567 شطيرة "ماكمافن" في سيدني أو كلفة عدّة تذاكر سفر إلى بالي.