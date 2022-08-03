شاهد: ثوران بركان أيسلندا بعد توقف دام ثمانية أشهر

قالت سلطات الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركانًا في جنوب غرب البلاد بدأ بالثوران الأربعاء، بعد ثمانية أشهر فقط من نهاية آخر ثوران له رسميًا. وحث مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي الناس على عدم الاقتراب من بركان فاجرادالسفيال الذي يقع على بعد 32 كيلومترا جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

حدث الثوران في وادٍ غير مأهول ليس بعيدًا عن مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولية في آيسلندا. وظل المطار مفتوحا ولم تتعطل الرحلات الجوية.

أظهرت لقطات فيديو من الموقع انبعاث الحمم من شق ضيق يبلغ طوله ما بين 100 و200 متر فوق مساحة من الحمم البركانية التي تعود إلى ثوران العام الماضي. للإشارة ثوران بركان فاجرادالسفيال الذي حدث العام الماضي هو الأول من نوعه في شبه جزيرة ريكيانيس منذ ما يقرب من 800 عام.

توقع العلماء حدوث ثوران بركاني في مكان ما في شبه الجزيرة بعد سلسلة من الزلازل خلال الأسبوع الماضي أشارت إلى نشاط بركاني بالقرب من القشرة الأرضية.