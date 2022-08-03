English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أيسلندا

شاهد: ثوران بركان أيسلندا بعد توقف دام ثمانية أشهر

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
ثوران بركان أيسلندا.
ثوران بركان أيسلندا.   -   حقوق النشر  أ ب

قالت سلطات الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركانًا في جنوب غرب البلاد بدأ بالثوران الأربعاء، بعد ثمانية أشهر فقط من نهاية آخر ثوران له رسميًا. وحث مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي الناس على عدم الاقتراب من بركان فاجرادالسفيال الذي يقع على بعد 32 كيلومترا جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

حدث الثوران في وادٍ غير مأهول ليس بعيدًا عن مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولية في آيسلندا. وظل المطار مفتوحا ولم تتعطل الرحلات الجوية.

أظهرت لقطات فيديو من الموقع انبعاث الحمم من شق ضيق يبلغ طوله ما بين 100 و200 متر فوق مساحة من الحمم البركانية التي تعود إلى ثوران العام الماضي. للإشارة ثوران بركان فاجرادالسفيال الذي حدث العام الماضي هو الأول من نوعه في شبه جزيرة ريكيانيس منذ ما يقرب من 800 عام.

viber

توقع العلماء حدوث ثوران بركاني في مكان ما في شبه الجزيرة بعد سلسلة من الزلازل خلال الأسبوع الماضي أشارت إلى نشاط بركاني بالقرب من القشرة الأرضية.

المصادر الإضافية • أ ب