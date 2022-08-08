شاهد: احتفالات بعاشوراء في مدينة كربلاء بالعراق

احتفل الشيعة في جميع أنحاء العالم بشهر محرم، الذي يبلغ ذروته يوم عاشوراء. وشهر محرم من أقدس شهور الشيعة في جميع أنحاء العالم، ويتضمن مواكب كبيرة من المعزين يضربون على صدورهم بينما يرثون المرثيات ويرددون الشعارات حداداً على وفاة حفيد النبي محمد الحسين و 72 من الصحابة في معركة كربلاء في العراق. وصادف موكب الأحد اليوم الثامن من أغسطس-آب، الموافق للتاسع من شهر محرم ، قبل يوم من ذروته في يوم عاشوراء.

ويروي مؤرخون أن الحسين بن علي بن أبي طالب توجه مع عدد من أهله إلى الكوفة قادما من الحجاز عام 680 ميلادية، للمطالبة بالخلافة بعد تلقيه دعوات من أهل العراق. وكان يزيد بن معاوية قد تولى الخلافة إثر وفاة أبيه، وأرسل والي البصرة والكوفة جيشا لمواجهة الحسين وأنصاره، الذين حوصروا بكربلاء ثم قتلوا.