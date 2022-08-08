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إيران

بسبب "خلافات شخصية".. أفغاني يقتل 10 أشخاص طعناً في إيران

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بقلم:  يورونيوز
قرية شاه غنبر في محافظة كرمان، جنوب شرق إيران، الثلاثاء 21 ديسمبر 2010
قرية شاه غنبر في محافظة كرمان، جنوب شرق إيران، الثلاثاء 21 ديسمبر 2010   -   حقوق النشر  Hamid Sadeghi/AP

أوقفت الشرطة في محافظة كرمان بجنوب إيران، شخصا يشتبه بطعنه عشرة أشخاص حتى الموت الأحد بسبب "خلافات شخصية"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإثنين.

وأوضحت وكالة "إرنا" أن "شخصا من التابعية الأفغانية قتل عشرة أشخاص بسبب خلافات شخصية في رفسنجان"، وذلك نقلا عن حاكم المدينة حسن رضائي.

وأضاف المسؤول أن المشتبه به "تم توقيفه من قبل الشرطة لدى محاولته مغادرة المحافظة" ليل الأحد.

والقتلى هم ستة أفغان وأربعة إيرانيين، بينما أصيب شخص بجروح.

من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي أن المشتبه به الذي لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأنه، يرجح أنه كان "غير مستقر ذهنيا" ومدمنا المخدرات.

المصادر الإضافية • أ ف ب