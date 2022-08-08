فيديو: متطوعون ينقذون مئات الحيوانات البرية من جحيم الحرب في أوكرانيا

يعكفُ عمّال الإنقاذ، بالتعاون مع منظمة حماية الحيوان في أوكرانيا، على نقل أسود ونمور ودببة وحيوانات برية أخرى إلى ملاجئ تمّ تخصيصها لإيواء تلك الحيوانات، بعدما توقفت عمليات الرعاية والمتابعة في الكثير من حدائق الحيوان بسبب الحرب التي تشنّها روسيا على البلاد، وقد تمّ حتى الآن نقل 300 حيوان إلى الملاجئ.

ويساعد الجيش الأوكراني المتطوعين في السيطرة على الحيوانات ونقلها، كما قامت إدارة حدائق الحيوانات في بولندا بتقديم يد المساعدة من أجل العثور على ملاجئ تناسب كل فصيلة من تلك الحيوانات.

وتقول المتطوعة ناتاليا بوبوفا: "كان علي أن أتعلم الكثير من المهارات، مثل كيفية إتمام عملية التخدير، لأن الحيوانات مثل الأسود والنمور والدببة، حين تكون تحت الضغط ، من المستحيل نقلها إلى مكان آخر".

وجدير بالذكر أنه تمّ في شهر آذار/مارس الماضي نقل ستّة أسود وستّة نمور، إضافة إلى قطتين بريتين وكلب بري إلى حديقة حوانات بوزنان في بولندا، لحمايتها من القصف الروسي.