English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
فرنسا

الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينا في مطار رواسي شارل ديغول في باريس

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مطار شارل ديغول
مطار شارل ديغول   -   حقوق النشر  JOEL SAGET/AFP or licensors

قتلت الشرطة رجلا شهر سكينا في مطار رواسي شارل ديغول في باريس صباح الأربعاء على ما أفاد مصدر ملاحي وآخر في الشرطة.

وقالت قيادة شرطة باريس في تغريدة "حيّد عناصر الشرطة هذا الصباح شخصا بحوزته سلاح أبيض في مطار رواسي شارل ديغول".

وقع الحادث في محطة الركاب 2F قرابة الساعة 08,20 (الساعة 06,20 ت غ) عندما "كان مشرد يزعج عناصر الأمن فاستدعيت تعزيزات من شرطة الحدود لإخراجه".

وابتعد الرجل وهو يكيل الشتائم ومن ثم استدار وشهر سكينا. ففتح شرطي النار باتجاهه على ما ذكرت مصادر الشرطة.

وروى مصور يعمل لوكالة فرانس برس وشهد ما حصل أن "رجلا طويل القامة شهر شيئا يشبه السكين باتجاه الشرطة. وقد وجه إليه تحذير لكنه تقدم فأطلق الشرطي النار. أطلقت رصاصة واحدة".

ووضع الضحية على حمالة ونقل إلى منطقة غير متاحة للمسافرين على ما أوضح المصور.

المصادر الإضافية • أ ف ب