زعيم كوريا الشمالية يعلن "الانتصار" على كوفيد وشقيقته تحذر سيول من "رد انتقامي" بسبب تفشي الوباء

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء "الانتصار" على وباء كوفيد مع عدم تسجيل إصابات جديدة في البلاد منذ نحو اسبوعين فيما وجهت شقيقته النافذة يو جونغ اتهامات الى سيول بالتسبب في تفشي وباء كوفيد في البلاد، وتوعدتها ب"رد انتقامي" .

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أعلن خلال ترأسه اجتماعا ضم علماء وعاملين في مجال الصحة عن "انتصار ... في الحرب على المرض الوبائي الخبيث".

وكانت الدولة المعزولة التي فرضت حصارا صارما لمنع تفشي فيروس كورونا منذ بداية الوباء قد كشفت عن تفشي متحور أوميكرون في العاصمة بيونغ يانغ في أيار/مايو وقامت بتفعيل "نظام وقاية طارئ من الأوبئة بحده الأقصى".

وتشير كوريا الشمالية إلى إصابات كوفيد ب"الحمى" في تقاريرها، ربما بسبب النقص في القدرة على إجراء فحوصات.

ومنذ 29 تموز/يوليو، أبلغت بيونغ يانغ عن عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.

5 ملايين إصابة بكوفيد منذ أواخر نيسان

وقال كيم وفق الوكالة إن "الانتصار الذي حققه شعبنا هو حدث تاريخي أظهر للعالم مرة أخرى عظمة دولتنا والإصرار الذي لا يقهر لشعبنا".

ومع انتهاء كلمته "ردد المشاركون هتافات مدوية" للزعيم الكوري الشمالي و"استحضروا بأعين دامعة المآثر العظيمة والخدمة المتفانية التي قدمها للشعب لتحقيق انتصار ساطع سيبقى محفورا في التاريخ"، بحسب الوكالة

كما أجرى كيم جلسة تصوير مع الحضور وكبار المسؤولين ملأتهم ب"الحماسة" "البهجة".

رد انتقامي

هذا وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الخميس أن يو جونغ حمّلت هذه الأنشطة عند الحدود مسؤولية تفشي وباء كوفيد في الشمال، معتبرة ذلك "جريمة ضد الإنسانية".

وقالت إن العديد من الدول ومنظمة الصحة العالمية أقرت "بخطر انتشار مرض معد من خلال ملامسة الأشياء الملوثة"، بحسب الوكالة.

وأضافت "إنه أمر مقلق للغاية أن كوريا الجنوبية ترسل منشورات وأموال وكتيبات ومواد قذرة إلى منطقتنا".

وحذرت يو جونغ من أن بيونغ يانغ تفكر ب"رد انتقامي قوي"، مضيفة أنه إذا استمر ارسال البالونات "سوف سنرد بالقضاء ليس فقط على الفيروس، ولكن أيضا على السلطات الكورية الجنوبية".

وسجلت كوريا الشمالية قرابة 4,8 مليون إصابة منذ أواخر نيسان/أبريل و74 وفيات فقط، وفقا لوكالة الأنباء المركزية.

ويقول خبراء إن كوريا الشمالية تملك أحد أسوأ أنظمة الرعاية الصحية في العالم مع افتقار مستشفياتها للتجهيزات ومحدودية غرف العناية المركزة، كما تعاني البلاد من انعدام لقاحات كوفيد-19.