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الكاتب سلمان رشدي يتعرض للطعن خلال مشاركته في فعالية في نيويورك

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
بعد الهجوم على الكاتب سلمان رشدي خلال محاضرة في نيويورك، الجمعة 12 أغسطس 2022
بعد الهجوم على الكاتب سلمان رشدي خلال محاضرة في نيويورك، الجمعة 12 أغسطس 2022   -   حقوق النشر  Joshua Goodman/AP

تعرض الكاتب البريطاني سلمان رشدي الذي أصدر مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب روايته "الآيات الشيطانية"، لهجوم الجمعة في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأكدت شرطة منطقة تشوتوكا حيث كان الكاتب سيلقي المحاضرة تعرض شخص للطعن بدون أن تحدد هوية الضحية في البداية، في اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس، ثم أعلنت أن سلمان رشدي تعرّض للطعن في العنق ولا معلومات عن وضعه.

كما أعلنت الشرطة توقيف الشخص الذي يشتبه بأنه نفذ الهجوم.