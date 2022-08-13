مقتل شخص وإصابة 17 بعد انهيار منصة في مهرجان إسباني للموسيقى الإلكترونية

قالت خدمات الطوارئ في مدينة فالنسيا الإسبانية إن شخصا لقي حتفه وأصيب 17 على الأقل عندما تسببت الرياح العاتية في انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة بالقرب من المدينة في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح السبت في مهرجان ميدوسا، وهو مهرجان ضخم للموسيقى الإلكترونية يقام على مدى ستة أيام في بلدة كوليرا الواقعة على الساحل الشرقي جنوبي فالنسيا.

أُصيب ثلاثة بجروح خطيرة و14 بجروح طفيفة، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ على تويتر.

وقال منظمو المهرجان في بيان على صفحته على فيسبوك إنه توقف مؤقتا: "بسبب سوء الأحوال الجوية في الساعات الأولى من صباح 13 أغسطس/آب، بهدف ضمان سلامة الحضور والعاملين والفنانين".

وأضاف البيان أنه تم إخلاء موقع المهرجان "كإجراء احترازي لتيسير عمل أجهزة الطوارئ والأمن في مهرجان ميدوسا".

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن منشآت أخرى للمهرجان تضررت أيضا بسبب الرياح العاتية.