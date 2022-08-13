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إسبانيا

مقتل شخص وإصابة 17 بعد انهيار منصة في مهرجان إسباني للموسيقى الإلكترونية

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بقلم:  يورونيوز
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خلال الحفل الموسيقي
خلال الحفل الموسيقي   -   حقوق النشر  Guille@Guillealbang/EBU

 قالت خدمات الطوارئ في مدينة فالنسيا الإسبانية إن شخصا لقي حتفه وأصيب 17 على الأقل عندما تسببت الرياح العاتية في انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة بالقرب من المدينة في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.

وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح السبت في مهرجان ميدوسا، وهو مهرجان ضخم للموسيقى الإلكترونية يقام على مدى ستة أيام في بلدة كوليرا الواقعة على الساحل الشرقي جنوبي فالنسيا.

أُصيب ثلاثة بجروح خطيرة و14 بجروح طفيفة، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ على تويتر.

وقال منظمو المهرجان في بيان على صفحته على فيسبوك إنه توقف مؤقتا: "بسبب سوء الأحوال الجوية في الساعات الأولى من صباح 13 أغسطس/آب، بهدف ضمان سلامة الحضور والعاملين والفنانين".

وأضاف البيان أنه تم إخلاء موقع المهرجان "كإجراء احترازي لتيسير عمل أجهزة الطوارئ والأمن في مهرجان ميدوسا".

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن منشآت أخرى للمهرجان تضررت أيضا بسبب الرياح العاتية.

المصادر الإضافية • رويترز