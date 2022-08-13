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المملكة المتحدة

استطلاع: ليز تراس تتقدم بفارق 22 نقطة في سباق رئاسة وزراء بريطانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
ليز تراس
ليز تراس   -   حقوق النشر  AP Photo

أظهر استطلاع لأعضاء حزب المحافظين أجرته مؤسسة أوبينيوم لاستطلاعات الرأي يوم السبت أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتقدم بفارق 22 نقطة مئوية على منافسها ريشي سوناك في السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا.

وقالت المؤسسة إن الاستطلاع الذي شارك فيه 450 عضوا في الحزب ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل في الانتخابات الجارية لاختيار زعيم جديد أظهر حصول تراس على 61 بالمئة من الأصوات، فيما حصل وزير المالية السابق سوناك على 39 بالمئة.

وكانت استطلاعات أخرى قد أظهرت أن تراس هي المرشحة الأوفر حظا بفارق كبير عن أقرب منافسيها.