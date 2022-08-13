شاهد: تونس تحتفل بيوم المرأة بطوابع لتكريم 22 شخصية نسائية

احتفلت تونس بيوم المرأة هذا العام بإقامة معرض طوابع بريدية لتكريم 22 شخصية نسائية.

وافتتح المعرض أبوابه بالعاصمة التونسية يوم الخميس الماضي ويستمر حتى الأحد ويعرض طوابع صُممت خصيصاً لتكريم تونسيات برزن في عدد من المجالات مثل الكاهنة، وهي ملكة من البربر قادت الكفاح ضد غزاة تونس في القرن السابع الميلادي.

ويضم المعرض طوابع لتكريم فاطمة حداد، وهي أول تونسية تخصل على الدكتوراة في الفلسفة، وعزة حمّو، أول طبيبة أشعة أطفال تونسية.

وصُممت كذلك طوابع لتكريم تونسيات أكثر عصرية مثل لاعبة كرة المضرب أُنس جابر، أول إفريقية وعربية تصل إلى نهائي بطولة من بطولات غراند سلام.

وقالت وزيرة المرأة التونسية أمل بلحاج موسى: "هناك العديد من الأسماء المعروفة والمشهورة. لكن في نفس الوقت عملنا على أفكار المرأة، لأن المرأة هي أيضًا فكرة. عملنا على المزارعات. أردنا، من خلال طابع بريدي، أن نقول أو نعترف بالفلاحات في البلاد وما يفعلونه من أجل ضمان الأمن الغذائي للتونسيين".