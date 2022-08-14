لحظة انفجار مخزن للألعاب النارية في يريفان يسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات

أدى انفجار لم يعرف سببه في حي تجاري في يريفان الأحد إلى مقتل شخص وجرح نحو خمسين آخرين على الأقل، كما أعلنت سلطات أرمينيا.

وقالت وزارة الطوارئ في بيان "حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار أدى إلى اندلاع حريق". وتحدثت عن سقوط قتيل واحد "وونحو 50 جريحا".

ووقع الانفجار بعيد ظهر الأحد في سوق الجملة في سورمالو. ولم يعرف على الفور سببه.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء.

وأظهرت صور لرويترز التُقطت بعد التفجيرات بقليل أضرارا جسيمة في مبنى خرساني وأشخاصا يزيلون الأنقاض من فوق سيارات كانت متوقفة قريبا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس خدمة الإنقاذ بالوزارة قوله إن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق مع استمرار انفجار الألعاب النارية، مما يزيد من صعوبة عمليات البحث والإنقاذ

وبحسب وزارة الطوارئ، تدخلت عشر سيارات إطفاء على الفور بينما ما تزال عشر سيارات أخرى في طريقها إلى المكان لتقديم المساعدة.

وتشهد أرمينيا الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة القوقاز ويبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثة ملايين نسمة فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة التي انتهت بهزيمة وأزمة سياسية كبيرتين.