إيران تتهم أمريكا بالوقوف وراء الاعتداء على رشدي.. وتهديد لمؤلفة سلسلة هاري بوتر الشهيرة

يشكّل الاعتداء العنيف الذي تعرّض له الكاتب سلمان رشدي مؤامرة من الولايات المتحدة "التي تسعى إلى نشر رهاب الإسلام في العالم"، بحسب ما جاء الأحد في صحيفة إيرانية في غياب أي تعليق رسمي حتّى الساعة من الجمهورية الإسلامية.

وتعرّض الكاتب البريطاني من أصل هندي الحائز على الجنسية الأمريكية والذي أصدرت إيران فتوى بهدر دمه في 1989 إثر نشر روايته "آيات شيطانية" لطعنات عدّة الجمعة في ولاية نيويورك (شمال شرق الولايات المتحدة)، في اعتداء أثار استنكار الغرب وأيضا إشادات من بعض المتشدّدين في إيران وباكستان.

وجاء الأحد في صحيفة "جوان" المعروفة بخطّها المتشدّد "لعلّ شابا مسلما لم يكن قد أبصر النور عندما ألّف سلمان رشدي كتابه الشيطاني أراد الثأر منه".

فمنفّذ الهجوم هادي مطر، وهو أمريكي من أصول لبنانية في الرابعة والعشرين من العمر، ولد بعد سنوات عدّة من صدور رواية "آيات شيطانية" التي يرى فيها مسلمون متشدّدون إساءة إلى القرآن والنبي محمد.

وتطرّقت صحيفة "جوان" إلى فرضية مؤامرة من تدبير الأمريكيين، "في سيناريو مغاير مفاده أن الولايات المتحدة تسعى على الأرجح إلى نشر رهاب الإسلام في العالم".

أما بالنسبة إلى صحيفة "كيهان"، فإن "الاعتداء على رشدي أظهر ضعف استخبارات الولايات المتحدة وأثبت أن تدابير أمن مشدّدة لا يمكنها أن تمنع وقوع اعتداءات".

واوردت أن "الاعتداء على سلمان رشدي يظهر أن الانتقام من المجرمين على الأراضي الأمريكية ليس بالصعب".

واعتبرت "كيهان" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد "ترامب وبومبيو (وزير خارجيته سابقا) سيشعران بتهديد متزايد" باعتبار أنهما "المدبّران الرئيسيان لاغتيال اللواء قاسم سليماني" القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قضى بغارة أمريكية قرب بغداد في كانون الثاني/يناير 2020.

ولم تعلّق السلطات الإيرانية بعد على محاولة اغتيال سلمان رشدي (75 عاما) الذي ما زال في المستشفى في حالة خطرة.

وقال تييري كوفيل الخبير في الشؤون الإيرانية والباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس لوكالة فرانس برس "لا أرى يد الدولة الإيرانية في هذا الهجوم، لكن من المؤكّد أن هذه الحادثة ستزيد من ارتياب الولايات المتحدة من إيران".

تهديد لجاي.كاي.رولينغ

وكشفت الشرطة البريطانية الأحد أنها فتحت تحقيقا في تهديد مشبوه تقول جاي. كاي. رولينغ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر الشهيرة، إنها تعرّضت له على "تويتر" بعد الاعتداء على رشدي.

وكانت رولينغ قد علّقت على الاعتداء على كاتب رواية "آيات شيطانية" عبر شبكة التواصل الاجتماعي، معربة عن "اشمئزاز(ها)" وآملة الشفاء لرشدي.

وردّ عليها مستخدم يعرّف نفسه على صفحته على أنه طالب وناشط سياسي من كراتشي الباكستانية، كاتبا "لا تقلقي، فدورك بعده".

وأزيلت التغريدة في وقت لاحق، لكن رولينغ نشرت لقطة شاشة منها، للفت انتباه "تويتر" إلى انتهاك محتمل لقواعد المنصة.

وتعرّض الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي الحائز الجنسية الأمريكية والذي أصدرت إيران فتوى بهدر دمه في 1989 إثر نشر روايته "آيات شيطانية" لطعنات عدّة الجمعة في ولاية نيويورك (شمال شرق الولايات المتحدة)، في اعتداء أثار استنكار الغرب وأيضا إشادات من بعض المتشدّدين في إيران وباكستان.

وقالت ناطقة باسم شرطة اسكتلندا حيث تعيش رولينغ "تلقّينا معلومات عن تهديد جرى عبر الإنترنت يتولى عناصرنا التحقيق بشأنه".

والعام الماضي، كشفت جاي. كاي. رولينغ أنها تلقّت عدّة تهديدات بالقتل من مناصري حقوق مغايري الهوية الجنسية الذين رأوا في أحد تعليقاتها استهزاء بهم.