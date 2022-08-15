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أرمينيا

ارتفاع عدد قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا إلى خمسة

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بقلم:  يورونيوز
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عمال الإطفاء يخمدون النيران التي اشتعلت بعد الانفجار في يريفان
عمال الإطفاء يخمدون النيران التي اشتعلت بعد الانفجار في يريفان   -   حقوق النشر  Vahram Baghdasaryan/Photolure via AP

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها الإثنين إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتين أخريين من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في أرمينيا، ليرتفع عدد قتلى الحادث الذي وقع يوم الأحد إلى خمسة.

ودمرت انفجارات المخزن الواقع في أحد المراكز التجارية بالعاصمة الأرمينية يريفان يوم الأحد مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة العشرات.

وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق "في انتهاك قواعد تخزين منتجات سريعة الاشتعال" و"انتهاك قواعد الوقاية من الحرائق"، وهي مخالفات تسببت في وفاة عدّة أشخاص نتيجة "الإهمال".

ولم يتضح بعد سبب انفجار الألعاب النارية الذي حدث في سوق الجملة في سورمالو. وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عموداً كثيفاً من الدخان الأسود يتصاعد في السماء.

وأظهرت صور لرويترز التُقطت بعد التفجيرات بقليل أضراراً جسيمة في مبنى خرساني وأشخاصا يزيلون الأنقاض من فوق سيارات كانت متوقفة قريباً.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس خدمة الإنقاذ بالوزارة قوله إن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق مع استمرار انفجار الألعاب النارية، مما يزيد من صعوبة عمليات البحث والإنقاذ.

وتشهد أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة وأزمة سياسيّة كبيرتَين.

وبُعيد الانفجار في سوق سورمالو، تمّ إخلاء مترو يريفان بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسب السلطات التي أوضحت لاحقاً أنّه لم يُعثر في نهاية المطاف على أيّ عبوات ناسفة في داخله.

المصادر الإضافية • وكالات