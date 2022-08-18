بولتون: على وزارة العدل بحث كشف المزيد من الأدلة التي بررت تفتيش منزل ترامب

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء إن على وزارة العدل بحث الإفصاح على الأقل عن بعض الأدلة التي استخدمتها لتبرير تفتيش منزل الرئيس السابق في فلوريدا الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع رويترز، قال بولتون إنه يتفق مع مخاوف وزارة العدل بشأن الإفراج عن الشهادة الخطية التي استخدمتها لإقناع قاض بأن مكتب التحقيقات الاتحادي لديه سبب وجيه لتفتيش منزل ترامب في منتجع مارالاجو الخاص به بحثا عن وثائق سرية.

ولكنه أضاف أن سياسة الوزارة المعتادة المتمثلة في التزام الصمت بشأن التحقيقات الجارية قد لا تكون مقبولة في مثل هذه الأجواء السياسية المشحونة.

وقال إن الوزارة "مترددة جدا في فعل ذلك لأسباب وجيهة، لكنني أعتقد أنه يتعين عليهم أن يكونوا أكثر إبداعا هنا نظرا لعاصفة النار السياسية التي يواجهونها".

واستعاد عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي في الثامن من أغسطس آب 11 مجموعة من الوثاق السرية من منزل ترامب بموجب أمر تفتيش طلب وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند الأسبوع الماضي من المحكمة الكشف عنه، في خطوة غير معتادة.

وتحدث بولتون قبل يوم واحد من سماع قاضي الصلح الأمريكي بروس راينهارت دفوعا في محكمة اتحادية في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، من وسائل إعلام تريد من وزارة العدل الكشف عن سجلات سرية إضافية مرتبطة بأمر التفتيش، بما في ذلك تلك الشهادة الموثقة.

ومن المتوقع أن ترفض وزارة العدل بشدة الكشف حتى عن نسخة منقحة، وأن تقول إنها تحتوي على أمور سرية للغاية يمكن أن تثني الشهود عن التعاون.

وقال بولتون إن ترامب كانت لديه القدرة على تكديس كميات كبيرة من الأوراق، وإنه يتذكر رؤية "أكوام وأكوام" منها داخل غرفة الطعام بالبيت الأبيض.

وشغل بولتون منصب مستشار الأمن القومي لترامب في عامي 2018 و2019.

وقال بولتون إن ترامب تلقى أيضا عدة رسائل من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، دخلت إحداها إلى البيت الأبيض دون المرور بعمليات التدقيق المناسبة. وتمكن بولتون لاحقا من الحصول على تلك الرسالة وفحصها، لكنه لم يتمكن من الحصول على رسائل أخرى.

وأضاف بولتون متذكرا ما حدث "احتفظ بها في ملف في أحد مكاتب السكرتارية... ولدي علم بأنه أظهرها لأشخاص".

وانتقد ترامب مكتب التحقيقات الاتحادي مرارا منذ التفتيش الذي قام به عملاؤه في مارالاجو، قائلا دون تقديم دليل إن التفتيش مدفوع بملاحقة حزبية.

ونفى بولتون هذا الادعاء، قائلا إنه لا يوجد أساس لدعمه.

وأضاف "لا يوجد دليل على وجود دافع حزبي هنا. أعتقد أن على الجميع أن يهدأوا، سواء كانوا مؤيدين لترامب أو مناهضين له، والسماح للعملية بالمضي قدما".