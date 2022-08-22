زيلينسكي يحذّر روسيا من مغبة محاكمة جنود أوكرانيين أسرىمحادثة
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد من أن روسيا قد تقدم على خطوة استفزازية بمحاكمة جنود أوكرانيين أسرى الأسبوع المقبل مع احتفال كييف بمرور 31 عاما على استقلالها.
واستند زيلينسكي الى تقارير إعلامية تفيد بأن روسيا تُعد لإخضاع الجنود الأوكرانيين الذين أسرتهم قواتها خلال حصارها مدينة ماريوبول لمحاكمة علنية تتزامن مع ذكرى الاستقلال الأربعاء المقبل.
كما يتزامن يوم الاستقلال الأوكراني في 24 آب/أغسطس مع مرور ستة أشهر على غزو روسيا لجارتها الجمهورية السوفياتية السابقة واشعال حرب مدمرة أودت بحياة الآلاف.
وقال زيلينسكي في كلمته المسائية "إذا تم إجراء هذه المحكمة الدنيئة وإحضار أبناء شعبنا إلى هذه الأماكن"، فسيكون ذلك "انتهاكا لجميع المواثيق والقواعد الدولية".
وأكد أن هذا يشكل "الخط الذي لا يمكن بعده أن تكون هناك أي مفاوضات ممكنة".
ميدانيا وفي منطقة خاركيف (الوسط الشرقي)، قتلت امرأة جُرح مدنيان في القصف الروسي منذ ليل السبت، حسبما أشار المدعي العام الإقليمي الأحد.
واستُهدفت منطقة أوديسا (جنوب) بخمسة صواريخ كروز روسية من نوع كاليبر أُطلقت من البحر الأسود، حسبما أعلن المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرجيو براتشوك. وأضاف أن المضادات الجوية أسقطت صاروخين بينما أصابت الصواريخ الثلاثة الأخرى صومعة من دون وقوع إصابات.
آخر نطورات الغزو الروسي لأوكرانيا
زيلينسكي يحذّر روسيا من مغبة محاكمة جنود أوكرانيين أسرى
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد من أن روسيا قد تقدم على خطوة استفزازية بمحاكمة جنود أوكرانيين أسرى الأسبوع المقبل مع احتفال كييف بمرور 31 عام على استقلالها.
واستند زيلينسكي الى تقارير إعلامية تفيد بأن روسيا تُعد لإخضاع الجنود الأوكرانيين الذين أسرتهم قواتها خلال حصارها مدينة ماريوبول لمحاكمة علنية تتزامن مع ذكرى الاستقلال الأربعاء المقبل.
كما يتزامن يوم الاستقلال الأوكراني في 24 آب/أغسطس مع مرور ستة أشهر على غزو روسيا لجارتها الجمهورية السوفياتية السابقة واشعال حرب مدمرة أودت بحياة الآلاف.
وقال زيلينسكي في كلمته المسائية "إذا تم إجراء هذه المحكمة الدنيئة وإحضار أبناء شعبنا إلى هذه الأماكن"، فسيكون ذلك "انتهاكا لجميع المواثيق والقواعد الدولية".
وأكد أن هذا يشكل "الخط الذي لا يمكن بعده أن تكون هناك أي مفاوضات ممكنة".
وأعلنت العاصمة كييف حظرا على التجمعات العامة في يوم الاستقلال، وأيضا في خاركيف سيكون هناك منع تجول في أيام العطلة.
وكان زيلينسكي في كلمته يعود إلى موضوع سبق وأن أثاره في ليلة سابقة، اذ حذر في وقت متأخر السبت من أن روسيا "قد تحاول القيام على وجه الخصوص بشيء مقرف ووحشي" خلال احتفال أوكرانيا بالاستقلال.
وأضاف "أحد الأهداف الأساسية للعدو هو إذلالنا"، و"زرع اليأس والخوف والصراعات"، ولكن "يجب أن نكون أقوياء بما يكفي لمقاومة أي استفزاز" و"لجعل المحتلّين يدفعون ثمن إرهابهم".
مستشار الرئيس الأوكراني: روسيا قد تكثف غاراتها على المدن عشية استقلال أوكرانيا
ورأى المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك أن روسيا قد تكثف ضرباتها على المدن الاوكرانية في 23 و24 آب/اغسطس
ونقلت عنه وكالة انترفاكس قوله "روسيا دولة قديمة تربط أفعالها بتواريخ معينة وهذا نوع من الهوس. هم يكرهوننا وسيحاولون تكثيف القصف على مدننا وبينها كييف بصواريخ كروز".
وتحتفل أوكرانيا في 24 آب/أغسطس باستقلالها عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991. ولكن في هذا العام، يصادف هذا التاريخ مرور ستة أشهر على الغزو الروسي الذي أسفر عن آلاف القتلى وتسبب في دمار هائل في هذا البلد.
وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد منع التجمعات العامة من 22 إلى 25 آب/أغسطس في العاصمة.
وأعلن حاكم منطقة خاركيف (الوسط الشرقي) السبت حظر تجوّل يبدأ من مساء 23 آب/أغسطس حتى صباح 25 آب/أغسطس. وقال أوليغ سينيغوبوف على تطبيق تلغرام "علينا أن نكون يقظين قدر الإمكان خلال يوم استقلالنا".
وبعد فشلهم في السيطرة على كييف، ركّز الروس جهودهم على منطقتي الشرق الصناعي والجنوب الزراعي في أوكرانيا.
وأفاد حاكم منطقة دونيتسك (شرق) بافلو كيريلينكو الأحد، بأنّ أربعة مدنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران في اليوم السابق على يد روس في هذه المنطقة.
وفي منطقة خاركيف (الوسط الشرقي)، قتلت امرأة جُرح مدنيان في القصف الروسي منذ ليل السبت، حسبما أشار المدعي العام الإقليمي الأحد.
واستُهدفت منطقة أوديسا (جنوب) بخمسة صواريخ كروز روسية من نوع كاليبر أُطلقت من البحر الأسود، حسبما أعلن المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرجيو براتشوك. وأضاف أن المضادات الجوية أسقطت صاروخين بينما أصابت الصواريخ الثلاثة الأخرى صومعة من دون وقوع إصابات.
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صواريخ روسية تضرب منطقة أوديسا الأوكرانية مع اقتراب الحرب من إتمام نصف عام
سقط وابل من قذائف المدفعية على مدينة قريبة من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال الليل، وأصابت صواريخ روسية أهدافا بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، وهو مركز لتصدير الحبوب، وذلك مع اقتراب الحرب من إتمام نصف عام على بدايتها يوم الأربعاء المقبل.
ويوافق 24 أغسطس آب أيضا ذكرى مرور 31 عاما على استقلال أوكرانيا عن الحكم السوفيتي. وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة يوم السبت على توخي الحذر قائلا إن موسكو يمكن أن تحاول في هذه المناسبة القيام بشيء "بشع بشكل خاص".
وقالت السلطات الروسية يوم الأحد إنها تحقق فيما يشتبه بأنه هجوم بسيارة ملغومة خارج موسكو أودى بحياة ابنة المفكر الروسي القومي المتطرف ألكسندر دوجين الذي يدعو إلى ضم أوكرانيا إلى روسيا.
وفي حين قال المحققون إنهم يأخذون في الحسبان كل الاحتمالات خلال العمل على تحديد المسؤول، تكهنت وزارة الخارجية الروسية بأنه قد تكون هناك صلة لأوكرانيا بالحادث، وهو ما سارع مستشار زيلينسكي بنفيه.
روسيا تقول إنها نشرت صواريخ كينغال الأسرع من الصوت 3 مرات في أوكرانيا
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الأحد إن بلاده نشرت صواريخ كينغال (الخنجر) التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بثلاث مرات خلال ما تسميها موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
والصواريخ كينغال ضمن مجموعة من هذا النوع من الأسلحة التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018 خلال خطاب عدواني قال فيه إنها قادرة على ضرب أي نقطة في العالم تقريبا وتفادى درع صاروخي أمريكي.
وقال شويغو في حديث لتلفزيون حكومي إن الصواريخ أثبتت فعاليتها في إصابة أهداف عالية القيمة في الحالات الثلاث، مضيفا أنه لا مثيل لها ويكاد يكون من المستحيل إسقاطها أثناء تحليقها.
وقال شويغو في مقابلة أذاعتها قناة روسيا 1 "لقد نشرناها ثلاث مرات خلال العملية العسكرية الخاصة، وفي المرات الثلاث أظهرت خصائص رائعة".
وزارة الدفاع التركية: أربع سفن أخرى تغادر أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد إن أربع سفن أخرى تحمل مواد غذائية غادرت موانئ أوكرانيا.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة إلى 31.
سفيرة أوكرانيا لدى إيرلندا تشدد على أن بلدها "شريك جدير بالثقة" في اتفاقية تصدير الحبوب
قالت سفيرة أوكرانيا في دبلن السبت إن بلدها أثبت أنه شريك جدير بالثقة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة وأتاح تصدير الحبوب، مع وصول شحنة منها إلى ميناء فوينس في جنوب إيرلندا.
ووصلت السفينة "نافيستار" التي ترفع علم بنما والمحمّلة 33 ألف طن من الحبوب، إلى إيرلندا بعدما كانت قد أبحرت قبل أسبوعين من ميناء أوديسا الرئيسي في جنوب أوكرانيا.
والشحنة هي من أولى الشحنات التي غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق أبرم بين كييف وموسكو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة.
وقالت سفيرة أوكرانيا لدى إيرلندا لاريسا غيراسكو في تصريح لوكالة فرانس برس إن بلدها أثبت أنه "شريك جدير بالثقة ومصدّر دولي للحبوب يمكن الاعتماد عليه".
وأشارت إلى أن استمرار تصدير الشحنات في المستقبل أمر "يتوقف على روسيا وعلى السلوكيات الروسية"، مضيفة "نتوقّع أن تفي روسيا بالتزاماتها المنصوص عليها في مبادرة (تصدير) الحبوب (عبر) البحر الأسود".
في إيرلندا التي تشتهر بلحوم البقر ومشتقات الحليب، أطلقت الحكومة في آذار/مارس خطة بـ12 مليون يورو لزراعة المحاصيل بعد تأثر المزارعين باضطراب سلاسل الإمداد من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وقال فيليب لينش وهو تاجر يتعامل مع شركة "آر.أند.إتش هول" الإيرلندية للحبوب والأعلاف التي اشترت الشحنة، إن وصول السفينة هو "الخطوة الأولى نحو إعادة بعض اليقين إلى سلسلة التوريد الغذائية العالمية في خضم أوضاع لا تزال متقلّبة".
روسيا تتهم أوكرانيا بتسميم بعض جنودها
اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا يوم السبت بتسميم بعض جنودها في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في أواخر يوليو تموز.
وقال مستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية ردا على ذلك إن التسمم المزعوم ربما نجم عن تناول الجنود الروس لحوما معلبة منتهية الصلاحية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عددا من الجنود الروس نُقلوا إلى مستشفى عسكري مصابين بعلامات تسمم خطير في 31 يوليو تموز. وأظهرت الاختبارات وجود مادة توكسين البوتولينوم ب السامة في أجسادهم.
تسعة جرحى بينهم أربعة أطفال في قصف روسي على جنوب أوكرانيا
أصيب تسعة أوكرانيين بينهم أربعة أطفال السبت في قصف روسي على مدينة فوزنيسينسك القريبة من محطة نووية في منطقة ميكولايف بجنوب البلاد، وفق ما أكد حاكم المنطقة فيتالي كيم.
وكتب كيم على تطبيق تلغرام أن الأطفال تراوح أعمارهم بين ثلاثة وسبعة عشر عاماً "وجميعهم بحالة حرجة"، مؤكداً أن فتاة فقدت إحدى عينيها في الهجوم.
تقع فوزنيسينسك على بعد نحو عشرين كيلومتراً من محطة بريفدينوكراينسك النووية الاوكرانية وعلى بعد نحو 70 كيلومتراً من ميكولايف.
وطال القصف مبنى سكنياً وعدداً من المنازل في فوزنيسينسك التي تضم نحو 30 ألف نسمة، وفق ما قال جهاز خدمة الدولة لحالات الطوارئ على فيسبوك ناشراً صور مبنى مدمر.
"إس أند بي" ترفع تصنيف أوكرانيا من مستوى التخلف الانتقائي عن سداد الديون
انضمت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" إلى "فيتش" في رفع درجة التصنيف الائتماني لأوكرانيا الجمعة بعدما منحها الدائنون إعفاء لمدة عامين الأسبوع الماضي من تسديد ديونها الخارجية.
وقالت وكالة "إس أند بي غلوبال" (اس اند بي) في بيان إن رفع نقاط الأهلية الائتمانية للديون الخارجية إلى "سي سي سي+" يعكس "التزام الدعم المالي الدولي القوي لأوكرانيا، مصحوبا باحتياطات العملات الأجنبية التي تتضاءل رغم أنها ما زالت مرتفعة نسبيا".
وأضافت "نتيجة ذلك، تبدو المخاطر قريبة الأجل على وضع الحكومة المرتبط بالسيولة وبشكل أوسع، قدرتها على الإيفاء بديونها التجارية، بما في ذلك بالعملات الأجنبية، قابلة للمعالجة".
لكن "إس أند بي" قالت إن القرار يأتي بناء على فرضية مواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمويل كييف في الأشهر المقبلة.
هجوم بطائرة مسيّرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود
استهدف هجوم السبت مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في منطقة سيباستوبول دون ان يخلف اصابات، على ما أفاد حاكم المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجايف.
وقال رازفوزجايف في رسالة عبر تطبيق تلغرام، "تم ضرب الطائرة المسيّرة فوق مقر الأسطول وسقطت على السقف واندلعت منها النيران".
ولم يخلف الحادث "أضرارا بالغة" ولا اصابات، وفق ما أفاد الحاكم محمّلا القوات الأوكرانية مسؤولية العملية.
وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في سيباستوبول في أقل من شهر.