توقيف نائب من الحزب الحاكم في الهند بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد

اعتقلت الشرطة الهندية نائبا من الحزب الحاكم الثلاثاء، بتهمة الإدلاء بتعليقات اعتبرت "مهينة" للنبي محمد بعد أسابيع من تصريحات مماثلة لمسؤولة كبيرة أوقعت البلاد في عاصفة دبلوماسية.

وأثارت تصريحات راجا سينغ غضبًا في مدينة حيدر أباد الجنوبية، حيث تجمع مئات الأشخاص ليل الإثنين للمطالبة باعتقال السياسي.

وكان العضو في حزب بهاراتيا جاناتا الذي عُرف بخطبه التحريضية قد نشر في نفس اليوم تسجيل فيديو، قالت تقارير إعلامية إنه تضمن تصريحات مهينة للنبي.

وأكد ضابط كبير في شرطة ولاية تيلانغانا لوكالة فرانس اعتقال سينغ في ساعة مبكرة الثلاثاء.

وجاءت تصريحات سينغ في إطار هجوم لاذع على منوّر فاروقي، الممثل الكوميدي المسلم الشهير الذي تعرض للمضايقة والتهديد من جانب قوميين هندوس بسبب محتوى مواضيعه الديني.

وكان فاروقي قدم عرضا في حيدر أباد الأسبوع الماضي. وذكر الموقع الإخباري إنديا توداي أن سينغ هدد في وقت سابق بإحراق المكان.

ويأتي اعتقاله بعد أسابيع من تسبب المتحدثة البارزة باسم حزب بهاراتيا جاناتا باحتجاجات في أنحاء الهند ودول مجاورة بسبب تصريحات تناولت فيها العلاقة بين النبي وأصغر زوجاته خلال نقاش في برنامج متلفز.

وعُلقت عضوية نوبور شارما في الحزب في حزيران/يونيو، بعد أن دفعت تصريحاتها حكومات نحو 20 دولة إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للتوضيح.

وكتب سورية ريدي "الوضع اليوم في سوق جارمينار التاريخي، أغلقت معظم المتاجر في مدينة حيدر آباد القديمة احتجاجًا. كل حيدر أباد تريد الحب والسلام".

وقتل شخصان في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مسلمين في الشهر نفسه، بينما تم توقيف رجلين مسلمين بتهمة القتل المروع لخياط هندوسي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تأييدا لشارما.

وانتقدت المحكمة العليا في الهند الشهر الماضي شارما "لإشعال النار في البلاد".