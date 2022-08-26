موديرنا تقاضي فايزر وبيونتك بتهمة نسخ تقنية انتاج اللقاح المضاد لكوفيد

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا يوم الجمعة أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركتي الأدوية فايزر وبيونتك لنسخهما لقاح الحمض النووي الريبي المرسال "nRNA" وهي التقنية التي كانت وراء لقاح كوفيد-19.

وقالت الشركة في بيان: "تعتقد موديرنا أن لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر وبيونتك ينتهك براءات الاختراع التي قدمتها موديرنا بين عامي 2010 و2016 والتي تغطي تقنية mRNA."

كانت شركات موديرنا وفايزر وبيونتك من اوائل الشركات التي انتجت لقاحا ضد فايروس كورونا، بعد وقت قصير جدًا من بدء الوباء، بفضل تقنية الحمض النووي الريبي المرسال "nRNA"

توجه هذه التقنية الخلايا البشرية إلى صنع بروتينات موجودة في الفيروس من أجل حث الجهاز المناعي على التعرف عليه وتحييده.

حتى الآن، اعتمدت اللقاحات على أشكال ضعيفة أو معطلة من الفيروسات لتدريب الجسم على الدفاع عن نفسه، وقد يستغرق تطوير العلاجات والتجارب السريرية لاختبار سلامتها عدة سنوات.