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المغرب

المغرب يستدعي سفيره في تونس للتشاور بشأن الصحراء الغربية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - أرشيف
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - أرشيف   -   حقوق النشر  Jacquelyn Martin/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

استدعى المغرب سفيره في تونس للتشاور يوم الجمعة بعد أن استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد قائد جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية.

وقال المغرب إن قرار تونس دعوة قائد جبهة البوليساريو لحضور قمة تنموية يابانية حول إفريقيا تستضيفها تونس مطلع الأسبوع أضر بشدة بمشاعر الشعب المغربي.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن"الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية."