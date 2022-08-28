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الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تقول إن مرور سفنها الحربية في مضيق تايوان يتسق مع سياستها

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة
صورة   -   حقوق النشر  رويترز

قال مسؤول في البيت الأبيض إن مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين يوم الأحد في المياه الدولية في مضيق تايوان "يتسق للغاية" مع سياسة "الصين الواحدة" التي تؤيدها واشنطن، ويهدف إلى تأكيد حرية المرور بين المحيطين الهندي والهادي.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية عن مرور سفن حربية أمريكية في المضيق لأول مرة منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الشهر مما أثار غضب الصين "كان هذا (المرور) مخططا منذ وقت طويل مضى".

وأضاف أن مرور السفينتين "يتسق تماما مع سياسة الصين الواحدة التي ننتهجها، ويتفق للغاية مع رغبتنا في ضمان أننا يمكننا مواصلة العمل نحو مرور حر ومفتوح بين المحيطين الهندي والهادي.