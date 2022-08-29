شاهد: وصول القوات العسكرية الأجنبية إلى روسيا للمشاركة في تدريبات "فوستوك 2022"

نشرت الإثنين وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر أفراد ومركبات عسكرية صينية ومنغولية تصل إلى محطة للسكك الحديدية في الشرق الأقصى.

وبحسب الوزارة فإن القوات العسكرية الأجنبية تشارك في تدريبات "فوستوك 2022".

في لقطات الفيديو المنشورة، يمكن رؤية الأفراد وهم ينزلون أسلحة ومركبات ومعدات أخرى في ملعب تدريب سيرغييفسكي.

ستقام مناورات فوستوك 2022 العسكرية في الفترة ما بين 30 أغسطس -أب و 5 سبتمبر- أيلول.