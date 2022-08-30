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ألمانيا

شولتس: ألمانيا باتت في "موقع أفضل" لمواجهة التهديدات الروسية بشأن الغاز

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
المستشار الألماني أولاف شولتس.
المستشار الألماني أولاف شولتس.   -   حقوق النشر  أ ب

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء إن الإجراءات الحكومية لضمان إمدادات الغاز خلال الشتاء جعلت ألمانيا مستعدة للتعامل مع خفض جديد للشحنات الروسية، قبل يوم واحد من قطع موسكو إمدادات الغاز مدة ثلاثة أيام.

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وقال شولتس في بيان إن الاستعدادات تعني أن ألمانيا "في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين، وأنه يمكننا التعامل بشكل جيد مع التهديدات التي نواجهها من روسيا التي تستخدم الغاز كجزء من استراتيجيتها في الحرب ضد أوكرانيا".