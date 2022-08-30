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إيطاليا

برنامج الأغذية العالمي: سفينة مساعدات غذائية تغادر أوكرانيا متجهة إلى اليمن

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
حقل قمح في أوكرانيا.
حقل قمح في أوكرانيا.   -   حقوق النشر  رويترز

قال برنامج الأغذية العالمي في بيان إن الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية الإنسانية منذ الغزو الروسي غادرت أوكرانيا متجهة إلى اليمن يوم الثلاثاء. وذكر البرنامج أن السفينة كارتريا غادرت من ميناء يوجني على البحر الأسود وستتوقف في تركيا حيث سيتم طحن الحبوب وتحويلها إلى طحين.

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الحرب في فبراير- شباط بسبب إغلاق الموانئ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وزيادة الجوع في بعض أفقر مناطق العالم.

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وساعدت صفقة توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو- تموز في إلغاء الحظر، وتم حتى الآن تصدير أكثر من مليون طن من المواد الغذائية من خلال مبادرة البحر الأسود.

المصادر الإضافية • رويترز