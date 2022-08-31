الاتحاد الأوروبي يأمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في "الأيام المقبلة"

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن امله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة"، بعد أن تلقى ردودا "معقولة" من إيران والولايات المتحدة على نصه المقترح.

وقال جوزيب بوريل في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ "آمل ألا نفقد هذا الزخم في الأيام المقبلة وأن نتمكن من انجاز الاتفاق".

وأضاف "من الواضح أن هناك أرضية مشتركة، وأن لدينا اتفاقًا يأخذ في الاعتبار على ما أعتقد اهتمامات الجميع".

قدّم الاتحاد الاوروبي في 8 آب/اغسطس ما سمّاه "نصاً نهائياً" لإحياء الاتفاق المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحادياً.

وتسلّم خلفه جو بايدن مهامه واعداً بإحياء الاتفاق، واعتبر أنه أفضل طريقة للحد من أنشطة إيران النووية.

وينص الاقتراح الجديد على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران ما سيمكنها من بيع نفطها من جديد مقابل الحد من برنامجها النووي.

وردت إيران والولايات المتحدة باقتراح عدد من التعديلات.

وكثفت إسرائيل من جهتها الضغوط على الدول الغربية لعرقلة الاتفاق.