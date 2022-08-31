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الولايات المتحدة الأمريكية

وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب إفريقية تشارلبي دين عن 32 عاماً

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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تشارلبي دين يقف عند وصولها إلى العرض الأول لفيلم "تراينغل أوف سادنِس" في مهرجان كان السينمائي الدولي الخامس والسبعين، كان، جنوب فرنسا، 21 مايو 2022
تشارلبي دين يقف عند وصولها إلى العرض الأول لفيلم "تراينغل أوف سادنِس" في مهرجان كان السينمائي الدولي الخامس والسبعين، كان، جنوب فرنسا، 21 مايو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

توفيت عن 32 عاماً في نيويورك الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب إفريقية تشارلبي دين التي جسدت إحدى شخصيات فيلم "تراينغل أوف سادنِس" الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان هذه السنة، وفق ما أعلنت ناطقة باسمها أكدت خبراً نشرته وسائل إعلام متخصصة.

وأكدت ناطقة باسم الممثلة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس "الأنباء التي نشرها" موقع "تي.إم زي" المتخصص في شؤون المشاهير، واصفة خبر الوفاة بأنه "مروع" .

وأشار هذا الموقع وآخر هو "ديدلاين" إلى أن تشارلبي دين توفيت "بصورة مفاجئة" الاثنين في أحد مستشفيات نيويورك.

ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاتها أو عن أي مرض ربما كانت تعانيه.

وأدت تشارلبي دين في فيلم "تراينغل أوف سادنِس" للمخرج السويدي روبن أوستلوند دور يايا، وهي عارضة أزياء بارزة ومن مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، مهووسة بصورتها وحياتها المهنية، تُدعى إلى رحلة بحرية فاخرة مع الرجل الذي ترتبط بعلاقة عاطفية به، وهو أيضاً عارض أزياء.

وحصل روبن أوستلوند على السعفة الذهبية في الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي في أيار/مايو، وهي الجائزة الثانية له في المهرجان بعد فوزه بها عن "ذي سكوير" قبل خمس سنوات. 

وأفادت وسائل الإعلام المتخصصة في معلومات أوردتها عن تشارلبي دين كريك بأنها ولدت في 5 شباط/فبراير 1990 في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وبدأت عرض الأزياء في سن السادسة، وفي العشرين أطلّت عبر الشاشة الكبيرة من خلال فيلمين جنوب إفريقيين هما "سباد" عام 2010 و "سباد 2" عام 2013، إلى جانب مجموعة من الممثلين أبرزهم البريطاني جون كليز. 

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كذلك شاركت عام 2017 في فيلم رعب أمريكي بعنوان "دونت سليب"، وفي العام التالي مثّلت في "إنترفيو ويذ غاد".