شاهد: مهاجرون من شمال إفريقيا يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

وصل أكثر من 700 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزاالإيطالية الإثنين قادمين من سواحل شمال إفريقيا. وقادت السلطات الإيطالية المهاجرين الواصلين إلى مركز الإيواء قبل دراسة وضع كل مهاجر. وأصبح مركز للمهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مكتظًا بشكل أكبر بعد أن سهّل فصل الصيف في حوض البحر الأبيض المتوسط وصول المهاجرين من شمال إفريقيا. واعتبارًا من هذا الأسبوع، كان المركز، الذي تم بناؤه لاستيعاب حوالي 350 شخصًا يستضيف أكثر من 1400 مهاجر.

يسعى المهاجرون وطالبو اللجوء الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الصغيرة، إما مباشرة من تونس عبر قوارب خشبية أو بعد إنقاذهم من قبل خفر السواحل الإيطالية للوصول إلى أوروبا.

تقع جزيرة لامبيدوزا على بعد 144 كيلومترا من تونس و 293 كيلومترا من ليبيا.

منذ بداية العام 2022، وصل حوالي 57 ألف شخص إلى إيطاليا عن طريق عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية. وخلال نفس الفترة، توفي أو فُقد حوالي 1283 شخصًا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.