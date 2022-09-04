وتستمر المأساة.. إنقاذ 426 مهاجرا وصلوا إيطاليا منهم 120 مصريا و1000 آخرون عبروا المانش في 24 ساعة!

تتواصل مأساة الهجرة غير الشرعية على شواطئ أوروبا للفارين من جحيم النزاعات المسلحة والفقر والبطالة في بلدانهم.

فقد وصل ميناء تارانتو في جنوب إيطاليا نحو 460 مهاجرا صباح الأحد على متن سفينة أوشن فايكينغ ال تابعة لمنظمة SOS Méditerranée الإنسانية. وقد تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين خلال 10 عمليات على مدى الأسبوع الماضي وكان من بينهم 60 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.

وكان من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم 210 مهاجرا من بنغلادش و120 مصريا والباقي من بلدان مثل إريتيريا وتونس وباكستان والصومال وإثيوبيا وفلسطين ونيجيريا. \

والحال نفسها في ميناء دوفر البريطاني. إذ اعترضت السلطات هناك سوم السبت نحو 20 قاربا على على متنه 960 مهاجرا غير شرعي حاولوا عبور بحر المانش باتجاه المملكة المتحدة. وقد كشفت وزارة الدفاع البريطانية بأن أكثر من 26 ألف شخص نجحوا في عبور قناة المانش منذ بداية السنة.

وفي محاولة لوقف تدفق اللاجئين إلى أراضيها تسعى الحكومة في لندن لترحيلهم إلى رواندا البلد الإفريقي وهي الخطوة التي قوبلت باستهجان المنظمات الحقوقية وبعض الساسة أيضا. ولم تستطع السلطات حتى الآن القيام بأي عملية ترحيل لطالبي اللجوء بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم قانونية هذا الإجراء.