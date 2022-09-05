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الصومال
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مسؤول أممي للشؤون الإنسانية: الصومال "على حافة المجاعة"

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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الصومال تواجه خطر المجاعة
الصومال تواجه خطر المجاعة   -   حقوق النشر  أ ب

اعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الإثنين أن الصومال "على حافة المجاعة" موجها "تنبيها أخيرا" قبل كارثة قد تحل على البلد "بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر".

وقال غريفيث خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو إن "المجاعة على الأبواب. اليوم أوجه تنبيهي الأخير. يظهر التقرير التحليلي حول الأغذية والتغذية في الصومال مؤشرات ملموسة إلى أن مجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي بين تشرين الأول/اكتوبر وكانون الأول/ديسمبر من هذه السنة".