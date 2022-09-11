تعرف على أبرز جوائز الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي

اختتمت مساء السبت الدورة الـ 79 من مهرجان البندقية السينمائي بمجموعة من الجوائز. ومنحت لجنة التحكيم جائزة الأسد الذهبي للمخرجة الوثائقية لورا بويتراس، عن فيلم يسلط الضوء على مسيرة المصورة نان غولدين وكفاحها ضد آفة الأفيونيات في الولايات المتحدة فيما حصدت الممثلة كايت بلانشيت جائزة أفضل ممثلة، للمرة الثانية خلال مسيرتها في هذا الحدث العالمي، عن دورها كقائدة أوركسترا متعطشة للسلطة في فيلم "تار" للمخرج تود فيلد.

فيما يلي أبرز الجوائز:

- الأسد الذهبي لأفضل فيلم: "أول ذي بيوتي أند ذي بلادشيد" للورا بويتراس (الولايات المتحدة).

- الأسد الفضي وجائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة أسد المستقبل: "سانت أومير" لأليس ديوب (فرنسا).

- الأسد الفضي لأفضل مخرج: الإيطالي لوكا غوادانينو عن "بونز أند أول".

- جائزة أفضل ممثلة: الأسترالية كايت بلانشيت عن دورها في "تار" لتود فيلد.

- جائزة أفضل ممثل: الإيرلندي كولين فاريل عن دوره في "ذي بانشيز أوف إينيشيرين" لمارتن ماكدونا (إيرلندا).

- جائزة "مارتشيلو ماستروياني" لأفضل ممثل شاب أو ممثلة شابة: الكندية تايلور راسل التي أدت البطولة في دورها الأول في فيلم "بونز أند أول" للإيطالي لوكا غوادانينو.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: المخرج الإيراني جعفر بناهي عن فيلمه فيلم "الدببة غير موجودة".

- جائزة أفضل سيناريو: "ذي بانشيز أوف إينيشيرين" لمارتن ماكدونا (إيرلندا).