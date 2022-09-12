شطائر ومساحة آمنة.. مطعم في غزة تديره نساء من أجل النساء

حققت امرأة فلسطينية حلمها في أن تعمل طاهية في قطاع غزة الذي يهيمن عليه الذكور، حيث عملت في مطعم جديد على رأس طاقم من النساء بالكامل لتقديم الخدمات لزبائن من النساء فقط أيضا.

وافتتح مطعم "صبايا في.آي.بي" الشهر الماضي، ويقدم وجبات خفيفة مثل شطائر الدجاج والبيتزا ويوفر خدماته التجارية السريعة في منطقة محافظة ومزدحمة تشكو فيها بعض النساء من عدم وجود أماكن ترفيه خاصة وآمنة.

تدربت الطاهية آمنة الحايك في أحد مطاعم الفنادق، حيث كانت تعمل دون مقابل مادي. وعلى الرغم من وجود فرص لتشغيل طهاة جدد هناك، لم يتم وضعها في الاعتبار أبدا.

وقالت لرويترز "الإدارة رفضت، قالت بدها شيف رجل بدناش شيف امرأة".

وأضافت "واجهت صعوبة أني أكون شيف مسؤولة عن طاقم شيفات يكونوا كلهم رجال في المطاعم بره لأنهم بيرفضوا لأنه احنا مجتمع ذكوري بيسمحوش للست تكون مسؤولة عن طاقم شيفات رجال".

وجاء اختيار اسم "صبايا" ليكون تعبير مرح يجذب النساء من جميع الأعمار، مع استبعاد الرجال.

وقالت ريهام حمودة مالكة المطعم "الفكرة اجت من حاجتنا لوجود مكان خاص فينا، نتمتع فيه باستقلاليتنا وخصوصيتنا، مكان خاص بالإناث".

وتوظف مالكة المطعم طاقما من ثماني سيدات، وأخريات يقمن بإعداد الطعام من منازلهن. ويوفر ذلك دخلا تشتد الحاجة إليه في غزة، حيث تبلغ نسبة البطالة 50 بالمئة تقريبا.

وقالت آمنة "قدرنا نوجه رسالة للعالم انه ممكن نبدع وممكن نفتح مطعم وممكن ننجح بدون إشراف من رجل".