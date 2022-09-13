جوائز إيمي لعام 2022: انجازات ثقافية مهمة ولحظات تاريخية

تميزت مسابقة إعلان جوائز إيمي 74 والتي بثت على قناة ( إن بي سي) مساء الإثنين بلحظات وإنجازات ثقافية تاريخية بالرغم من انخفاض عدد المشاهدين بشكل ملحوظ.

حاز مسلسل "ساكسيشن" المنتج من قبل شبكة "إتش بي أو" على جائزة أفضل مسلسل درامي، للمرة الرابعة مساء الإثنين ضمن جوائز إيمي لعام 2022. وترشح المسلسل في 25 فئة، ولثلاث جوائز أخرى من بينها: أفضل سيناريو وأفضل دور مساعد (لماثيو ماكفاديين)، مما يجعله الأكثر ترشحا لهذا العام.

ويعرض المسلسل قصة عائلة لوغان روي وهو رئيس لأكبر شركة إعلام في العالم، ويتناول تفاصيل صراعات عائلية بين أولاده المتنافسين على خلافته.

لأول مرة..أقليات عرقية تفوز بالجوائز الرئيسية

فاز الممثل الكوري لي جونغ جاي بجائزة أفضل ممثل رئيسي لمسلسل "سكويد غايم" (لعبة الحبار)، وهذه أول مرة يفوز بها ممثل آسيوي بهذه الجائزة وخاصة للغة غير الإنجليزية.

وحصلت زندايا على جائزة أفضل ممثلة في المسلسلات الدرامية، عن دورها كمراهقة مدمنة على المخدرات في "يوفوريا" من إنتاج شبكة " "إتش بي أو" لتصبح أول ممثلة ببشرة سوداء تفوز بجائزة أفضل ممثلة لمرتين.

وتلقت شيريل لي رالف جائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل "أبوت إيليمنتري" لتصبح أول ممثلة سوداء تحصل على هذه الجائزة منذ ثلاثة عقود.

تقدم تلفزيون آبل إلى المراكز الأمامية

تقدم آبل تي في بشكل ملحوظ على سلم الاعتراف والجوائز، حيث حققت شبكة الإنتاج فوزاً تاريخياً عن أفضل صورة في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022.

في حفل توزيع جوائز إيمي حاز مسلسل "تيد لاسو" الكوميدي من إنتاج شبكة آبل تي في جائزة أفضل مسلسل كوميدي للمرة الثانية على التوالي. وحصد جيسون سوديكيس الممثل الرئيسي في المسلسل جائزة أفضل ممثل للمرة الثانية على التوالي أيضا.

يؤدي سوديكيس دور مدرب كرة قدم أميركي تُسنَد إليه مهمة غير متوقعة في فريق بريطاني لكرة القدم.