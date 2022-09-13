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السودان

آلاف السودانيين في الشارع احتجاجا على السلطات العسكرية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
خرج متظاهرون سودانيون مناهضون للجيش إلى الشوارع احتجاجا على انقلاب العام الماضي مطالبين بنقل فوري للسلطة إلى المدنيين، الخرطوم، السودان، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
خرج متظاهرون سودانيون مناهضون للجيش إلى الشوارع احتجاجا على انقلاب العام الماضي مطالبين بنقل فوري للسلطة إلى المدنيين، الخرطوم، السودان، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022   -   حقوق النشر  AFP

خرج آلاف السودانيين في مسيرة في شوارع الخرطوم الثلاثاء لتجديد المطالبة برحيل العسكريين الذين يحكمون البلاد منذ انقلاب تشرين الاول/أكتوبر 2021 وبتسليم السلطة للمدنيين، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وردد المحتجون "الجنود إلى ثكناتهم" وهم يؤيدون تسليم الحكم إلى سلطة مدنية ويتظاهرون أسبوعيا منذ الانقلاب الذي نفذه اللواء عبد الفتاح البرهان رغم حملة القمع التي خلفت 116 قتيلاً وآلاف الجرحى، بحسب أطباء مؤيدين للديموقراطية.

أنهى الانقلاب المفاجئ التحول الديمقراطي الذي بدأ في عام 2019 بعد سقوط النظام الدكتاتوري الإسلامي للفريق عمر البشير.

ورفع المتظاهرون الثلاثاء صور ضحايا القمع فيما حمل آخرون صورة برهان وشطب وجهه وكتب عليها "ارحل يا برهان".

مطلع تموز/يوليو أعلن اللواء برهان استعداده لإفساح المجال أمام حكومة مدنية.

وترى "قوى الحرية والتغيير"، الكتلة المدنية الرئيسية في السودان، في ذلك "تكتيكا" للبقاء في السلطة.

لا تزال البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، غارقة في ركود سياسي واقتصادي. ويقترب معدل التضخم من 200% شهريا والعملة تهبط باستمرار وارتفع سعر الخبز عشرة أضعاف منذ الانقلاب.

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وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج ثلث السودانيين إلى مساعدات إنسانية.