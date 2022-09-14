مقتل فلسطينيين اثنين وضابط إسرائيلي في اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة

قتل جندي إسرائيلي كما لقي فلسطينيان حتفهما خلال اشتباكات بالأسلحة النارية بالقرب من معبر بقرية الجلمة شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الجندي يحمل رتبة ضابط. وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن ضابطا قتل في تبادل لإطلاق النار عند "اقتراب مشبوهين" من معبر الجلمة بالقرب من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مقتل شابين خلال الاشتباكات.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن الشابين المقتولين من كفردان غرب جنين، وقد قامت السلطات الإسرائيلية باحتجاز جثتيهما على حاجز الجلمة، وعلى ما يبدو تمّ استدعاء عائلتيهما للتعرف عليهما. الشابان هما أحمد أيمن إبراهيم عابد ويبلغ من العمر 23 عاما، وعبد الرحمن هاني صبحي ويبلغ 22 عاما.

وبمقتل الشابين حسب وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد القتلى في صفوف الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 148 شخصا، بينهم 97 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة.

وشنّ عناصر من الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط واسعة في محيط حاجز الجلمة العسكري وأطلقوا النار علي الشابين الذين توفيا لاحقا وتمّ إغلاق معبر الجلمة أمام حركة السيارات مع السماح فقط بمرور العمال والبضائع.