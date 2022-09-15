الصين: مشروع القانون الأميركي يبعث "رسائل خاطئة" بشأن استقلال تايوان

اعتبرت الصين أن مشروع قانون أمريكي ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان "يبعث برسائل خاطئة خطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان".

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين أنه في حال تم إقرار القانون، "فسيحدث الأمر هزّة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأميركية وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة جدا على السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وكانت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي قد وافقت يوم الأربعاء على مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية، وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون سياسة تايوان لعام 2022 بأغلبية 17 صوتا مقابل خمسة، رغم المخاوف حيال المشروع في إدارة الرئيس جو بايدن وغضب بكين.

ويمهد التأييد الطريق أمام التصويت على مشروع القانون في المجلس بكامل هيئته. ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت. وحتى يصبح قانونا، يجب أيضا أن يقره مجلس النواب ويوقعه بايدن أو أن يحظى بدعم كاف لتجاوز حق النقض.

وكان التصويت القوي من الحزبين مؤشرا واضحا على دعم كل من الجمهوريين وزملاء بايدن الديمقراطيين لإجراء تغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، مثل معاملتها كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي.

وقال أنصار مشروع القانون إنه سيكون أشمل إعادة هيكلة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة منذ قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي يمثل ركيزة لتعامل واشنطن مع ما تعتبره الصين إقليما تابعا لها.

وقال السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة، "نحن بحاجة إلى أن تكون رؤيتنا واضحة لما نواجهه"، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب أو لتصعيد التوتر مع بكين.

وقال السناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في اللجنة، "إذا أردنا ضمان حصول تايوان على فرصة للقتال، فإننا يجب أن نتحرك الآن"، مشيرا إلى أن أي تغيير في الوضع الراهن للجزيرة ستكون له "آثار كارثية" على الاقتصاد والأمن القومي الأمريكيين.

وعبر مكتب الرئاسة في تايوان عن شكره لمجلس الشيوخ الأمريكي على ما أبداه من دعم، قائلا إن مشروع القانون "سيساعد في تعزيز الشراكة بين تايوان والولايات المتحدة بطرق عديدة"، تشمل التعاون الأمني والاقتصادي.

ويخصص مشروع القانون 4.5 مليار دولار مساعدة أمنية لتايوان على مدى أربع سنوات، ويدعم مشاركتها في المنظمات الدولية. كما يتحدث بصورة مكثفة عن عقوبات على الصين في حالة ارتكابها أفعالا عدائية عبر المضيق الفاصل بين البر الرئيسي وتايوان.

كانت بكين قد ردت على تقديم مشروع القانون في يونيو حزيران قائلة إنها ستكون "مجبرة على اتخاذ إجراءات مضادة حازمة" إذا أقدمت واشنطن على أفعال تضر بمصالحها.