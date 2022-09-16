مقتل 7 وإصابة 7 آخرين في حادث مروري شمال مصر

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر يوم الجمعة إن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم، في حادث تصادم على أحد الطرق الزراعية في شمال مصر. وأضافت المصادر أن الحادث أوقع أيضا سبعة مصابين وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت المصادر لرويترز أن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة صغيرة بسيارة نقل، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي قرب قرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة. وقالت المصادر إن الحافلة كانت متجهة من مركز أبو حمص إلى الإسكندرية.