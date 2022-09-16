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مصر

مقتل 7 وإصابة 7 آخرين في حادث مروري شمال مصر

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
شرطي مصري يقف حذو حافلة سياحية تعرضت لحادث مروري. 2011/11/07
شرطي مصري يقف حذو حافلة سياحية تعرضت لحادث مروري. 2011/11/07   -   حقوق النشر  أ ب

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر يوم الجمعة إن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم، في حادث تصادم على أحد الطرق الزراعية في شمال مصر. وأضافت المصادر أن الحادث أوقع أيضا سبعة مصابين وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت المصادر لرويترز أن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة صغيرة بسيارة نقل، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي قرب قرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة. وقالت المصادر إن الحافلة كانت متجهة من مركز أبو حمص إلى الإسكندرية.