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المملكة المتحدة

شاهد: المعزون يواصلون توافدهم إلى قصر وستمنستر لرؤية نعش الملكة إليزابيث الثانية

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بقلم:  يورونيوز
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نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر وستمنستر
نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر وستمنستر   -   حقوق النشر  Dan Kitwood/Pool via AP

واصل المعزون التدفق إلى قصر وستمنستر في لندن في وقت مبكر من يوم الجمعة تكريماً للملكة إليزابيث الثانية.

وانتظر الآلاف من المعزين لساعات في طابور امتد لمسافة 5 أميال (8 كيلومترات) عبر لندن للحصول على فرصة لقضاء بضع دقائق ورؤية نعش الملكة إليزابيث الثانية.

وبلغت مدة الانتظار بسبب الطابور الممتد نحو قاعة وستمنستر في البرلمان تسع ساعات على الأقل. 

وبعد أسبوع من وفاة الملكة في قلعة بالمورال في اسكتلندا بعد 70 عاماً على العرش، تجرى مراسم لتكريمها في قصر وستمنستر، قلب السلطة السياسية في العاصمة لندن.

وسيظل نعشها في قاعة وستمنستر بداخل القصر حتى يوم الإثنين، حيث سيتم نقله عبر الشارع إلى كنيسة القديس بطرس الكلية للجنازة. 

وتابوت الملكة الراحلة ملفوف بالعلم الملكي ويعلوه تاج إمبريال ستيت (التاج الملكي) -المرصع بما يقرب من 3000 ماسة- وباقة من الزهور والأغصان، بما في ذلك الصنوبر من قلعة بالمورال، حيث توفيت إليزابيث في 8 أيلول-سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاماً.

المصادر الإضافية • أ ب