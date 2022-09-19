ترويجاً لاستثمارات.. المستشار الألماني شولتس يزور الخليج مطلع الأسبوع

قالت الحكومة الألمانية يوم الاثنين إن المستشار أولاف شولتس سيزور السعودية يوم السبت في بداية جولة تستغرق يومين في منطقة الخليج.

ومن المقرر أن يلتقي شولتس برئيس في الإمارات بالشيخ محمد بن زايد يوم الأحد قبل أن يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات هناك على أن يعود إلى ألمانيا في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية للصحفيين في برلين إن الجولة التي سيقوم بها شولتس في دول خليج عربية ستركز، من بين ملفات أخرى، على ألمانيا كوجهة للاستثمار.