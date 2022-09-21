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إسبانيا

شاهد: مجلس الشيوخ الاسباني يدعم عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي

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بقلم:  يورونيوز
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تصويت مجلس الشيوخ الاسباني
تصويت مجلس الشيوخ الاسباني   -   حقوق النشر  Fotograma EBU

صادق مجلس الشيوخ الاسبانى على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مما يقرب الدولتين الاسكندنافيتين خطوة واحدة من الانضمام إلى الحلف.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وافق مجلس الشيوخ على الانضمام بأغلبية 239 صوتا لصالح السويد و 238 صوتا لفنلندا. وكان البرلمان الاسباني قد وافق في وقت سابق على انضمام فنلندا والسويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الـ 15 سبتمبر-أيلول.