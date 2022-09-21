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قطر

أمير قطر أمام الأمم المتحدة: أبواب مونديال 2022 مفتوحة للمشجعين دون تمييز

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني   -   حقوق النشر  Matt Dunham/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه سيتم الترحيب بجميع المشجعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام "دون تمييز". وقد كافح منظمو البطولة التي تنطلق في الدولة الخليجية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لطمأنة الجماعات الحقوقية بأن مجتمعات المثليين لن تواجه أي إجراءات في المونديال.

وقال الشيخ تميم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "ها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعاً من دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس". وتابع "سوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم"، دون أن يذكر جماعات محددة.

ورأى أنه "في هذه البطولة، التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب".

وتتوقع قطر الغنية بالغاز أن يزورها أكثر من مليون شخص خلال المونديال.

المصادر الإضافية • أ ف ب