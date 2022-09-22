السعودية تعلن إطلاق برنامج رواد الفضاء وتبرمج أول مهمة العام المقبل

أوردت وكالة الأنباء السعودية واس الخميس إطلاق الهيئة السعودية للفضاء برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.

وقالت الوكالة أن البرنامج يهدف أيضا إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً والإسهام في الأبحاث التي تصبّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء.

وبحسب واس فإن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يدخل في إطار رؤية 2030، يتضمن إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين في مهمات إلى الفضاء في لخدمة البشرية.

وأعلن البرنامج وفق واس عن إطلاق أول مهمة فضائية سعودية في العام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجّل المملكة بذلك حدثاً تاريخياً مهماً من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.

تعد رحلات الفضاء المأهولة مقياساً لتفوق الدول وتنافسيتها عالمياً في العديد من المجالات مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار.

كما تعتزم السعودية إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفضاء خلال الأشهر القادمة، والتي ستقدم عرضاً مفصلاً لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة الإنسانية.