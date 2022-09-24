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إيران

إيران: تحرك أمريكا لتخفيف العقوبات على الإنترنت جزء من موقفها العدائي

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
ناشطات كرديات في بيروت يحملن صورة مهسا أميني 21/09/2022
ناشطات كرديات في بيروت يحملن صورة مهسا أميني 21/09/2022   -   حقوق النشر  AP Photo

انتقدت إيران يوم السبت تحرك الولايات المتحدة الذي يهدف للمساعدة في توفير الإنترنت للإيرانيين خلال الاحتجاجات التي خرجت في أرجاء البلاد وذلك من خلال استثناءات من العقوبات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران اعتبرت أن ذلك يتماشى مع موقف واشنطن العدائي نحوها.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني قوله "من خلال تخفيف حدة عدد من العقوبات على الاتصالات، مع الحفاظ على أقصى قدر من الضغوط، تسعى الولايات المتحدة إلى المضي قدما في أهدافها ضد إيران".