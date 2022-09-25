English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العالم

الإمارات ستزود ألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع وكالات
المستشار الألماني أولاف شولز ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري - أبو ظبي -الإمارات 25/09/2022
المستشار الألماني أولاف شولز ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري - أبو ظبي -الإمارات 25/09/2022   -   حقوق النشر  AP Photo

 ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الأحد أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقع اتفاقا مع المستشار الألماني أولاف شولتس "في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي".

وأضافت الوكالة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقعت اتفاقا لإمداد شركة آر.دبليو.إي الألمانية بالغاز الطبيعي المسال.

وأشار التقرير إلى أن أدنوك ستصدر بموجب الاتفاق أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال للشركة في أواخر 2022 "لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية".

وتنص الاتفاقية على تصدير شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا أواخر عام 2022 ثم توريد شحنات إضافية في 2023. وأعلنت الوكالة استكمال عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل في ايلول/سبتمبر الحالي، والاتفاق على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023.