زعماء العام يحترمون الخيار الديمقراطي للإيطاليين ويدعون إلى علاقات بناءة مع روما

أكّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه يحترم "الخيار الديموقراطي" للإيطاليين الذي أدّى إلى فوز اليمين المتطرّف في الانتخابات العامّة، داعيًا روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.

وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه "اتّخذ الشعب الإيطالي خيارًا ديموقراطيًا وسياديًا. نحن نحترمه"، مضيفًا "بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا".

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تتطلّع إلى العمل مع الحكومة الايطالية الجديدة غداة فوز اليمين المتطرّف بالانتخابات العامّة، لكنه شدّد على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وكتب بلينكن على تويتر "نحن حريصون على العمل مع حكومة ايطاليا على أهدافنا المشتركة: دعم أوكرانيا حرّة ومستقلّة واحترام حقوق الإنسان وبناء مستقبل اقتصادي مستدام".

من جهته أعلن الكرملين استعداده لتطوير علاقات "بنّاءة" مع روما بعد فوز زعيمة اليمين المتطرّف جورجيا ميلوني في الانتخابات في ايطاليا. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين، لدى سؤاله عن فوز ميلوني، "نحن مستعدّون لاستقبال أي قوى سياسية قادرة على تخطّي التيار السائد المشحون بالكراهية لبلدنا (...) وتُبدي رغبة في أن تكون بنّاءة في العلاقات مع بلدنا".