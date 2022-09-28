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العالم

شاهد: صور بالأقمار الصناعية تُظهر زحف الإعصار إيان باتجاه فلوريدا

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بقلم:  يورونيوز
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صور بالأقمار الصناعية للإعصار إيان
صور بالأقمار الصناعية للإعصار إيان   -   حقوق النشر  رويترز

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية التحرك السريع للإعصار "إيان" شمالاً من كوبا إلى خليج المكسيك باتجاه الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهرت الصور عين الإعصار وهي مليئة بالبرق فوق خليج المكسيك.

وقطع "إيان" رقعة كبيرة عبر المناطق الزراعية الغربية لكوبا وظهر فوق المياه الدافئة للخليج الجنوبي الشرقي من المكسيك كما وصلت قوته إلى الدرجة الرابعة قبل أن يقترب من الساحل الغربي لفلوريدا، بحسب اللجنة الوطنية الأمريكية لرصد الإعصارات.