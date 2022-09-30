البيت الأبيض: الجيش الأميركي مستعد لمواجهة "أي احتمال" في أوروبا

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان الجمعة، أن الجيش الأميركي المنتشر في أوروبا مستعد لمواجهة "أي احتمال"، على وقع تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحربه في أوكرانيا.

وقال سوليفان "نشعر بان لدينا راهنا القدرة على الرد على اي احتمال"، مشيرا إلى أن تعزيزات عدة تم إرسالها دعما للقواعد الأميركية في أوروبا.

ولفت سوليفان إلى إنه ليس هناك مؤشر إلى استخدام روسي "وشيك" للسلاح النووي في أوكرانيا لكن "الخطر" قائم.

وفي حديث للصحافيين، قال "بالنظر إلى كل الأحاديث الفضفاضة وتهديدات بوتين النووية، هناك خطر أن يفكر في ذلك وكنا واضحين بالقدر نفسه بشأن العواقب"، وأضاف "لا نرى حاليا مؤشرات إلى استخدام وشيك للأسلحة النووية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعلن الإرسال "الفوري" لأسلحة جديدة الى أوكرانيا الأسبوع المقبل.

وصرح سوليفان بأن "إعلانا سيصدر الأسبوع المقبل عن مساعدة أمنية فورية" لكييف، مذكرا بان الولايات المتحدة سبق أن وعدت بمساعدة عسكرية كبيرة لفترة طويلة بينها 18 منظومة مدفعية طراز "هيمارس" لا تزال تنتظر ان يتم تصنيعها.