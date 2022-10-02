العراق يزيد رقعة زراعة القمح لنحو مليون فدان في 2022-2023

قالت وزارة الموارد المائية في بيان يوم الأحد إن العراق يعتزم زراعة مليون فدان بالقمح ومساحة قليلة من الشعير في موسم زراعة المحاصيل الشتوية 2022-2023.

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء وجه وزارة التجارة باستيراد القمح لتخزينه في المستقبل.

يواجه العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، شحا مائيا منذ سنوات. وقالت وزارة الموارد المائية يوم الجمعة إن عام 2022 هو أكثر الأعوام جفافا التي يشهدها العراق منذ عام 1930.

وحصد العراق 625 ألف فدان في موسم 2021-2022، بحسب وزارة الزراعة.