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العراق

العراق يزيد رقعة زراعة القمح لنحو مليون فدان في 2022-2023

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
حصاد القمح من أحد حقول اليوسفية في العراق - أرشيف
حصاد القمح من أحد حقول اليوسفية في العراق - أرشيف   -   حقوق النشر  Hadi Mizban/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

قالت وزارة الموارد المائية في بيان يوم الأحد إن العراق يعتزم زراعة مليون فدان بالقمح ومساحة قليلة من الشعير في موسم زراعة المحاصيل الشتوية 2022-2023.

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء وجه وزارة التجارة باستيراد القمح لتخزينه في المستقبل.

يواجه العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، شحا مائيا منذ سنوات. وقالت وزارة الموارد المائية يوم الجمعة إن عام 2022 هو أكثر الأعوام جفافا التي يشهدها العراق منذ عام 1930.

وحصد العراق 625 ألف فدان في موسم 2021-2022، بحسب وزارة الزراعة.