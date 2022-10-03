شاهد: انطلاق حملة "أكتوبر الوردي" في فرنسا للتوعية بسرطان الثدي

انطلقت حملة "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي في العاصمة الفرنسية باريس عند سفح برج إيفل، الذي أضيء باللون الوردي. وشاركت 30 امرأة تعانين من هذا المرض باستعراض مميز حمل عنوان "بطلات" خرجن للمطالبة بالفحص والأمل.

ومن 1 إلى31 أكتوبر- تشرين الأول، تشهد عواصم العالم حملات توعية مختلفة تهدف إلى مكافحة سرطان الثدي والتوعية من مخاطر هذا المرض الذي يعد أحد أكثر السرطانات شيوعًا بين النساء، ولتشجيع الناس على القيام بفحوصات مبكرة.

وبدأ العمل بهذه المبادرة العالمية على المستوى الدولي في أكتوبر- تشرين الأول 2006. وفي مثل هذا الشهر من كل عام، يتم تنظيم حملات خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض وجمع التبرعات المخصصة للبحث العلمي الخاص بالسرطان.