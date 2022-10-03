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إيران

شاهد: طالبات يتظاهرن ضدّ الجمهورية الإسلامية والحجاب الإلزامي في إيران

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بقلم:  يورونيوز
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إيران: طالبات يخلعن حجابهن ويرددن شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية
إيران: طالبات يخلعن حجابهن ويرددن شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية   -   حقوق النشر  @1500tasvir via Social Media

انتشرت فيديوهات جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي بإيران في الأيام الأخيرة تظهر طلاباً وطالبات يتظاهرون ضدّ الجمهورية الإسلامية، والحجاب الإجباري. 

والإثنين طالب "المجلس التنسيقي لمنظمات اتحاد التربويين" في بيان المعلمين والطلاب بعدم حضور الدروس تضامناً مع المتظاهرين في الشارع وطلاب الجامعات الذين تعرضوا للاعتداء والاعتقال من قبل الشرطة والمليشيات المقربة من النظام خصوصاً ليلة أمس، الأحد، بعد وقوع اشتباكات داخل جامعة شريف للتكنولوجيا، إحدى أبرز الجامعات في العاصمة طهران. 

وبعد اشتباكات الأحد، علقت الدروس الحضورية اعتباراً من صباح اليوم في جامعة شريف للتكنولوجيا.

واليوم أيضاً أظهرت فيديوهات تلميذات يرددن شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية أو يكتبن "نساء، حياة، حرية" على الألواح في المدارس فيما كنّ يخلع الحجاب، وهو إلزامي للفتيات في المؤسسات التعليمية، وإلزامي لجميع النساء في الشوارع حتى الأجنبيات الذين يسافرن إلى البلاد.

وفي أحد الفيديوهات رددت التلميذات شعار "لا للحجاب، لا للذل" وفي فيديو آخر رددن أغنية الفنان الشاب شرفين حاجي بور الذي اعتقلته السلطات بعدما ألف ولحّن أغنية للمتظاهرين تمت مشاهدتها 40 مليون مرة في أقل من يومين فقط على صفحته في إنستغرام. 

وفي كلمة ألقاها بعد صمت دام نحو أسبوعين، اعتبر المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية، يقفان خلف الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسابيع على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الآداب.